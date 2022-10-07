Уряд розраховує, що зміна керівництва НБУ не вплине на співробітництво з МВФ, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль сподівається, що зміна керівника Національного банку України пройде безболісно і не вплине на співробітництво з МВФ. Про це він заявив в інтерв’ю чеському виданню Deník N.

"По-перше, Глава Національного банку (Кирило Шевченко, – ред.) публічно оголосив про свою відставку через стан здоров’я. Ми всі – живі люди, і ніхто, на жаль, від такого не застрахований. Ми з великою повагою та вдячністю ставимося до нашої співпраці з Національним банком, його вже колишнім керівником та рішення, яке він ухвалив", – зазначив прем’єр.

За його словами, вперше за останні роки макропрогноз, що ліг в основу держбюджету і роботи з МВФ, був прийнятий консенсусно.

"Зрозуміло, ми (уряд, – ред.) працюємо з інституціями і ми монолітні в підтримці макрофінансової стабільності нашої держави. Якісь незначні суперечки робочі можуть бути, це нормально, але завжди є важливі показники, наприклад – макропрогноз, який був прийнятий за основу бюджету та за основу роботи з МВФ на 2023 рік.

Думаю, це вперше за останні кілька років консенсусний макропрогноз, який узгодили всі чотири причетні інституції: Міністерство економіки, Національний банк України, Міністерство фінансів та МВФ. Раніше всі четверо часто вели дискусії, сперечалися щодо параметрів і, зрештою, найчастіше ми отримували чотири альтернативні макропрогнози, сьогодні він один, і всі сторони його погодили. Це підкреслює абсолютно конструктивну спільну роботу за спільним результатом", – вважає Шмигаль.

Він зазначив, що уряд налаштований на подальшу конструктивну роботу з НБУ.

"Остання місія МВФ завершилася, і Україна зараз чекає на черговий транш, це RFI – Rapid Financing Instrument, свого роду «швидка допомога», наприклад те, що ми отримували навесні. Звісно, ми зараз працюємо разом із МВФ над новою великою програмою з підтримки України, та роль НБУ досить важлива, тому ми розраховуємо, що зміна керівника НБУ пройде безболісно, ми налаштовані на конструктивну роботу з НБУ", – резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, Кирило Шевченко оголосив, що йде з посади очільника НБУ через стан здоровʼя 4 жовтня. 6 жовтня Верховна Рада звільнила його з цієї посади. НБУ очолив колишній керівник Ощадбанку Андрій Пишний.