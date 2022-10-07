Серед членів НАТО немає противників вступу України до Альянсу, – Шмигаль

Серед країн – членів НАТО немає противників вступу України до НАТО, дискусія йде про кращий час вступу. Про це в інтерв’ю чеському виданню Deník N заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Станом на сьогодні (5 жовтня, – ред.) 11 країн уже висловили свою політичну підтримку заявки України на шляху до НАТО. Інші члени НАТО також уважно вивчають нашу заявку; умови, за яких Україна цю заявку подала. У нас сьогодні немає супротивників, я переконаний, що політично нас підтримують майже всі члени Альянсу.

Але, як за будь-яких процесів – є наші постійні адвокати, а є й скептики, які не те щоб проти, але знаходять причини, через які це треба зробити не зараз – пізніше. Тобто країн, які виступали б проти вступу України до НАТО серед членів Альянсу на сьогодні немає. Але є дискусія, коли найкращий час вступу України. Зі свого боку, ми вважаємо, що найкращий час – якнайшвидше, оскільки це дасть певні гарантії безпеки і для держави Україна, і для Європейського Союзу, і для кордонів усього демократичного вільного світу", – розповів прем’єр-міністр.

За його словами, вступ до НАТО підтримують 90% українців.

"Ми переконані, що Україна буде членом НАТО, у нас це записано в Конституції, це бажання нашого суспільства, близько 90% українців підтримують цей шлях. Це ще раз підтверджує і дуже чітко наголошує на амбіції України бути не нейтральною країною, а конкретно членом НАТО", – зазначив Шмигаль.

Також він наголосив на тому, що обмежень для вступу України через бойові дії немає. "Історія демонструє, що навіть країни, в яких відбувалися бойові дії або діяв режим воєнного стану, стали країнами – членами НАТО", – акцентував прем’єр.

Він також закликав підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію на наших кордонах, інакше вона прийде до Європейського Союзу.

"Важливо розуміти, що не може бути втоми від цієї агресії, її треба припинити на полі бою, необхідно повернути окуповані території України і, відповідно, далі всім разом захищати європейський кордон на кордонах України. Це забезпечить мир, стабільність, безпеку розвитку Європи. Інакше ніхто не може гарантувати миру, стабільності, безпеки в європейських країнах. Ви бачите риторику Путіна, ви бачите риторику росіян, які демонструють свої амбіції щодо країн Балтії, Польщі, навіть до Німеччини", – резюмував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку 30 вересня. Для членства України в Альянсі рішення мають одностайно ухвалити всі країни – члени НАТО.