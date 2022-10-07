​Практично всі країни НАТО та ЄС приєдналися до навчання українських воїнів, – Резніков

Для українських артилеристів та операторів ССО організували спеціальні фахові програми.

Практично всі країни НАТО та ЄС приєдналися до навчальних програм з підготовки українських військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".

За його словами, окрім відомої британської програми, у рамках домовленостей, досягнутих на Копенгагенській донорській конференції, до навчання українських воїнів долучилися Норвегія, Данія, Швеція, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Чехія.

Крім того, у приєднанні до цих ініціатив під час нещодавнього візиту заявила Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

“Тобто практично весь блок країн НАТО і ЄС та ті, які навіть не входять поки що до НАТО, як Швеція та Фінляндія, – всі приєдналися до навчальних програм”, – сказав Міністр оборони.

Резніков також додав, що для українських артилеристів та операторів ССО країни-партнери організували спеціальні фахові програми.

Він нагадав, що тільки британська програма передбачає навчання 30 тис. українських військовослужбовців, з яких перші 10 тис. уже завершують відповідну підготовку.

“Наші британські партнери не просто їх навчають усіх азів на полігоні, включно з тактичною медициною, наші військові повертатимуться звідти одягнені, із системами захисту: шолом, бронежилет, аптечка тощо – усе, крім стрілецької зброї, бо зброю ми дамо”, – зазначив Міністр оборони.

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС має намір формально започаткувати військову тренувальну місію для України 17 жовтня.