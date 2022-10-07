Вчора, 6 жовтня, українські захисники знищили чергові безпілотники російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ.

“Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку Повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань ”Південь” та “Схід” увечері знищили ще два російських БпЛА”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тим знищених російських безпілотників наразі уточнюється.

Нагадаємо, вчора Одещину знову було атаковано дронами-камікадзе. 3 "Shahed-136" силами протиповітряної оборони збито над морем.