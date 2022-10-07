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Зенитники повітряного командування “Центр” показали знищення ворожого безпілотника

Тип знищених безпілотників поки невідомий.

Зенитники повітряного командування “Центр” показали знищення ворожого безпілотника
Фото: Скрін з відео

Вчора, 6 жовтня, українські захисники знищили чергові безпілотники російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ. 

“Військовослужбовці бойових обслуг зенітного ракетного полку Повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання в оперативному підпорядкування повітряних з’єднань ”Південь” та “Схід” увечері знищили ще два російських БпЛА”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що тим знищених російських безпілотників наразі уточнюється. 

 

Нагадаємо, вчора Одещину знову було атаковано дронами-камікадзе. 3 "Shahed-136" силами протиповітряної оборони збито над морем.

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