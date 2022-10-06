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Укрзалізниця отримала від Червоного Хреста водонагрівачі для вокзалів

Для забезпечення комфорта пасажирів Укрзалізниця забезпечить низку вокзалів водонагрівачами.

Укрзалізниця отримала від Червоного Хреста водонагрівачі для вокзалів
Вокзал у Вінниці, ілюстративне фото
Фото: depo.ua

Укрзалізниця отримала від Товариства Червоного Хреста України 154 електроводонагрівачі для вокзалів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ці нагрівачі дозволять забезпечити безперервну подачу гарячої води в кімнати відпочинку, кімнати для пасажирів з дітьми та інші приміщення вокзалу, що особливо критично в умовах наближення зимового періоду”, - повідомили в Укрзалізниці. 

Електроводонагрівачі розподілять на потреби 79 вокзалів по всій країні. Їх отримають і ті вокзали, які знаходяться близько до зони ведення бойових дій. 

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує відновлювати приміське залізничне сполучення на сході та півдні України. З 1 жовтня призначено поїзд Слов’янськ - Лозова, а з 3 жовтня відновлено сполучення Долинська - Миколаїв.

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