Укрзалізниця отримала від Червоного Хреста водонагрівачі для вокзалів

Укрзалізниця отримала від Товариства Червоного Хреста України 154 електроводонагрівачі для вокзалів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ці нагрівачі дозволять забезпечити безперервну подачу гарячої води в кімнати відпочинку, кімнати для пасажирів з дітьми та інші приміщення вокзалу, що особливо критично в умовах наближення зимового періоду”, - повідомили в Укрзалізниці.

Електроводонагрівачі розподілять на потреби 79 вокзалів по всій країні. Їх отримають і ті вокзали, які знаходяться близько до зони ведення бойових дій.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує відновлювати приміське залізничне сполучення на сході та півдні України. З 1 жовтня призначено поїзд Слов’янськ - Лозова, а з 3 жовтня відновлено сполучення Долинська - Миколаїв.