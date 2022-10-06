В Тернополі відкрили Гуманітарний хаб для переселенців з Луганщини

Переселенці з Луганщини, які через широкомасштабну збройну російську агресію були вимушені покинути свої домівки, зможуть скористатись послугами Гуманітарного хаба Сєвєродонецької міської ВЦА.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

Внутрішньо переміщені особи з окупованих територій Луганської області зможуть отримувати гуманітарну допомогу та професійні поради з питань пошуку роботи й працевлаштування, медичні, юридичні та психологічні консультації, а також допомогу в розв'язанні важливих питань.

Наразі розглядаються питання щодо надсилання гуманітарної допомоги поштою або можливого розвезення автотранспортом по віддалених громадах.

Нагадаємо, сьогодні розпочали роботу ще два регіональних центри Уповноваженого зі зниклих безвісти - у Хмельницькому і Тернополі.