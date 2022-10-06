Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Тернополі відкрили Гуманітарний хаб для переселенців з Луганщини

Серед іншого, переселенці можуть отримати гуманітарну допомогу.

В Тернополі відкрили Гуманітарний хаб для переселенців з Луганщини
Фото: Пресслужба Тернопільської ОВА

Переселенці з Луганщини, які через широкомасштабну збройну російську агресію були вимушені покинути свої домівки, зможуть скористатись послугами Гуманітарного хаба Сєвєродонецької міської ВЦА.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

Внутрішньо переміщені особи  з окупованих територій Луганської області зможуть отримувати гуманітарну допомогу та професійні поради з питань пошуку роботи й працевлаштування, медичні, юридичні та психологічні консультації, а також допомогу в розв'язанні важливих питань. 

Наразі розглядаються питання щодо надсилання гуманітарної допомоги поштою або можливого розвезення автотранспортом по віддалених громадах. 

Нагадаємо, сьогодні розпочали роботу ще два регіональних центри Уповноваженого зі зниклих безвісти - у Хмельницькому і Тернополі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також