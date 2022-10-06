Кіберполіція встановила особи вже понад 14500 російських окупантів

Також зафіксували участь у війні та її фінансування 170 членів незаконних збройних формувань.

Працівники кіберполіції ідентифікували понад 14500 військовослужбовців Росії, які воювали на території нашої держави.

Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець, передає пресслужба.

Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні розгорнули автономні центри для комунікації з іншими силами забезпечення безпеки та оборони.

"Наші працівники змінили вектор роботи на протидію кібератакам на державні органи та приватний сектор, виявлення та реагування на антиукраїнську пропаганду в інтернеті, ідентифікацію колаборантів, розробку систем та механізмів для збору інформації з відкритих джерел про військовослужбовців РФ", – розповів очільник кіберполіції.

За його словами, було також зафіксовано участь 170 членів незаконних збройних формувань у бойових діях та фінансуванні війни в Україні.

Нагадаємо, днями стало відомо, що судитимуть двох військовослужбовців РФ, які на початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району незаконно утримували цивільного у приміщенні магазину.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про те, що 176 військовим російської армії повідомили про підозру за вчинення воєнних злочинів воєнних злочинів в Україні. Щодо 44 направили обвинувальні акти до суду, 10 військових РФ уже отримали вироки.