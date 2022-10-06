На окупованих українських землях росіяни підривають дамби і нищать архіви, - Генштаб

Також у населених пунктах окупанти замінували основні інфраструктурні об’єкти.

Російські окупаційні війська продовжують застосувати тактику випаленої землі в Україні.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Так, під час чергового хаотичного відступу росіяни підірвали дамбу, що призвело до підтоплення населеного пункту Райгородок на Донеччині.

У Кадіївці (Луганщина) рашисти масово знищують архіви та копії документів. Найперше піддають ліквідації матеріали, які містять історію окупації.

У Сватовому (Луганщина) загарбники замінували основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

Нагадаємо, у Балаклійській громаді росіяни замінували кожен метр газопроводів.

В деокупованому с. Макарове на Харківщині загарбники зруйнували школу, дитячий садок, котельню. Школу, до речі, теж замінували.