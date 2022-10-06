Російська армія проводить наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, - Генштаб

За добу загарбники завдали шість ракетних та сім авіаударів по території України.

Російські окупаційні війська намагаються утримати тимчасово захоплені території та зірвати активні дії Сил оборони. Також не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Упродовж цієї доби рашисти завдали шість ракетних та сім авіаційних ударів і здійснили понад 23 обстріли з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення понад 25 населених пунктів. Серед них - Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка.

У той же час підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка.

Українська авіація завдала 11 ударів по позиціях росіян. Було підтверджено ураження одного опорного пункту, п'яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п'яти зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять БпЛА ворога, серед яких - два Shahed-136 та один Mohajer-6.

А ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та 6 засобів артилерії.

За даними Генштабу, ситуація на фронті станом на 18.00 6 жовтня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському росіяни обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області;

росіяни обстріляли зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області; на Слобожанському загарбники відкрили вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка;

загарбники відкрили вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка; на Краматорському вороги завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське;

вороги завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське; на Бахмутському окупанти обстріляли з артилерії різних типів райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве;

окупанти обстріляли з артилерії різних типів райони населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве; на Авдіївському рашисти накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка;

рашисти накрили вогнем із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому окупанти наступальних дій не проводили. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя;

та окупанти наступальних дій не проводили. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Зокрема, Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя; на Південнобузькому вогневого ураження загарбників зазнали райони більш ніж 30 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Правдине, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове.

У командуванні додали, що "часткова мобілізація" в Росії майже поглинає невеличкі населені пункти віддалених регіонів - звідси забирають майже все чоловіче населення.

У той же час у Москві план мобілізації не виконали навіть на половину - по районах він становить подекуди 0,2% населення.

Нагадаємо, сьогодні зранку чотири літаки Ту-22 М3 із повітряного простору Білорусі завдали удару по Україні. Востаннє із території Білорусі авіацію для обстрілів нашої держави залучали 28 серпня.

У ніч на 6 жовтня в Харкові вперше від початку повномасштабного вторгнення російська армія застосувала іранські дрони-камікадзе.