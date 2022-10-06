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Росії не вдалося замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів і 500 тис. комплектів зимового одягу, - Резніков

Провал так званої "спеціальної військової операції" призведе до заміни режиму в Росії, вважає міністр оборони України.

Росії не вдалося замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів і 500 тис. комплектів зимового одягу, - Резніков
Фото: CNN

Російська Федерація спробувала замовити через треті країни 200 000 бронежилетів і 500 000 комплектів зимового одягу. Однак це їй не вдалося.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про інцидент розповів міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни".

"Факти, які я спостерігаю, - це провал "могилізації" в Росії, їхній провал забезпечення нового контингенту... Ми маємо точну інформацію з Туреччини від наших партнерів, що росіяни намагалися замовити через треті країни 200 тис. бронежилетів і 500 тис. комплектів зимового одягу. Це означає, що у них із цим біда. Турецькі партнери їм, до речі, відмовили", - зазначив міністр.

На його думку, провал війни в Україні призведе до заміни режиму в РФ. При цьому не допоможуть різні кадрові рішення і пошук винних у програші. 

За словами глави Міноборони, Україна в цей час буде рухатися "контрнаступальними операціями за підтримки наших партнерів" і готуватися до перемовин з новою владою країни-агресора.

"Готуватимемося до того, що з новим керівництвом Росії за допомогою партнерів буде обговорено нову систему гарантій безпеки для України, яка приведе до завершення цієї війни та нашого виходу на всі кордони, які визнані міжнародною спільнотою у 1991 році", - додав Резніков.

Нагадаємо, за даними розвідки, в окупованому Севастополі набирає обертів "мобілізаційна кампанія". Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам, забирають усіх, навіть з об'єктів критичної інфраструктури.

У соцмережах тим часом поширюють ролики зі зборів мобілізованих, яким інструктори радять купувати все необхідне за свій кошт.

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