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​У Києві чоловік викрав дружину свого товариша через грошовий борг

Жінці допоміг військовослужбовець, який проїжджав тією ж трасою, якою їхав зловмисник.

​У Києві чоловік викрав дружину свого товариша через грошовий борг
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 55-річному киянину, який із застосуванням зброї викрав жінку, щоб примусити її чоловіка віддати грошовий борг.

Про це повідомила столична прокуратура у фейсбуці.

Злочин стався 5 жовтня 2022 року близько 7 години ранку. Зловмисник вистежив на вулиці 43-річну жінку та силоміць посадив її до свого автомобіля. Щоб побороти її опір, чоловік скочем зв’язав їй руки та заклеїв рота. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати 7 тис. доларів, які раніше взяв у нього в борг її чоловік.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Після того, як потерпіла перестала чинити опір, зловмисник поїхав в напрямку метро «Видубичі». По дорозі чоловік зупинив автомобіль біля узбіччя. Потерпіла, скориставшись цим, змогла вискочити з автомобіля та покликати на допомогу", - розповіли в прокуратурі.

Жінці допоміг військовослужбовець, який у той момент проїжджав цією ж трасою. Чоловік затримав зловмисника та викликав поліцію.

Дії викрадача кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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