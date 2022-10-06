Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ звільнили від окупантів Греківку на Луганщині, - Гайдай

Російські війська отуються до тривалої оборони.

ЗСУ звільнили від окупантів Греківку на Луганщині, - Гайдай

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Греківка на Луганщині.

Про це повідомив глава обласної війсськової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Він розповів, що російські війська отуються до тривалої оборони - окопуються, мінують території, а також стягують резерви.

"Це вже не є таємницею, дійсно, Греківку звільнено. Рухаються в тому напрямку", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, вчора Гайдай повідомив про початок деокупації Луганщини. Також продовжується наступ української армії у східному напрямку і з боку Донеччини.

Раніше Гайдай повідомляв, що під час звільнення Лимана на Донеччині російські окупанти тікали до міста Щастя, що на Луганщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також