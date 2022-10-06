ЗСУ звільнили від окупантів Греківку на Луганщині, - Гайдай

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Греківка на Луганщині.

Про це повідомив глава обласної війсськової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Він розповів, що російські війська отуються до тривалої оборони - окопуються, мінують території, а також стягують резерви.

"Це вже не є таємницею, дійсно, Греківку звільнено. Рухаються в тому напрямку", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, вчора Гайдай повідомив про початок деокупації Луганщини. Також продовжується наступ української армії у східному напрямку і з боку Донеччини.

Раніше Гайдай повідомляв, що під час звільнення Лимана на Донеччині російські окупанти тікали до міста Щастя, що на Луганщині.