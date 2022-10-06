НАБУ і САП завершили розслідування у справі топменеджементу ПриватБанку за трьома епізодами

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою топменеджементу ПриватБанку у розкраданні понад 8,4 млрд грн.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

Серед підозрюваних є ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк", колишній перший заступник і ексзаступник голови правління, дві колишніх керівниці департаменту фінансового менеджменту та керівниця департаменту операційного напрямку.

За інформацією Антикорупційного бюро, для доведення вини підозрюваних детективи наразі зібрали достатньо доказів за трьома епізодами.

"Всі три пов’язані з виведенням коштів із банку напередодні його націоналізації наприкінці 2016 року на підконтрольні або пов’язані з бенефіціарами банку компанії. В лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. За місяць потому підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам "ПриватБанку" злочинів поповнилася ще однією розтратою у 85,2 млн грн.", - йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ.

В бюро підкреслили, що викриті факти корупційної діяльності - не єдині. У низці епізодів НАБУ та САП продовжують розслідування. Зокрема, йдеться про схеми виведення понад 130 млрд грн із банку, що стало однією з підстав його націоналізації.

Загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах у справі наразі перевищує 2500 томів. В НАБУ кажуть - ця справа є однією із наймасштабніших розслідувань в історії антикорупційних органів.

Нагадаємо, раніше ВАКС вдруге заочно арештував колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

У той же час апеляційний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києвана користь Коломойського в справі ПриватБанку.