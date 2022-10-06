Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вперше застосували іранські дрони-камікадзе в Харкові

Перші три дрони вдарили по місту о 02:30, ще один – о 04:40.

Росіяни вперше застосували іранські дрони-камікадзе в Харкові
Харків, обстріли (архівне фото)
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

У ніч проти 6 жовтня в Харкові вперше від початку повномасштабного вторгнення російська армія застосувала іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає "Суспільне".

Перші три дрони вдарили по місту о 02:30, ще один – о 04:40.

"Так, дійсно, сьогодні вночі Харків було атаковано новим озброєнням. За нашою інформацією, це дрони типу «Шахід»", – сказав Болвінов на брифінгу.

"На одному місці ми зафіксували і вилучили двигун від цього дрона, плату та інші частини. За наявними речовими доказами – так, це вперше. Однак до цього територію Салтівського району було атаковано з невідомого для нас озброєння. Там також ми вилучили плату з позначеннями на іноземній мові", – додав він.

Як розповів в ефірі Українського Радіо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни атакували Харківщину з Бєлгорода.

"Драматизувати ситуацію з дронами не варто. Це не таке вже потужне озброєння, в арсеналі у ворога є «Іскандери», є ракети Х-22, які найбільш руйнівні. Не найбільше зло ці «Шахіди», вони будуть знищуватися", – наголосив Ігнат.

Дрону світломаскування не заважає, додав він.

"Він же не летить на світло, він не комар якийсь. Він летить за GPS-даними. Світломаскування потрібне, коли летить ворожа авіація, яка скидає бомби. Якщо ми говоримо про «Шахідів», то світломаскування для них абсолютно непотрібне", – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, з 30 вересня ворог застосував 20 ракет різного типу, зокрема 13 разів пустив балістичні ракети. Окупанти застосовують "Шахіди". Цієї ночі ЗСУ знищили девʼять із 12 дронів-камікадзе. Загалом окупанти використали їх 86 штук, 60% оборонці знищили. Загроза ударів безпілотниками залишається.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також