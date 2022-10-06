Росіяни вперше застосували іранські дрони-камікадзе в Харкові

Перші три дрони вдарили по місту о 02:30, ще один – о 04:40.

У ніч проти 6 жовтня в Харкові вперше від початку повномасштабного вторгнення російська армія застосувала іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, передає "Суспільне".

Перші три дрони вдарили по місту о 02:30, ще один – о 04:40.

"Так, дійсно, сьогодні вночі Харків було атаковано новим озброєнням. За нашою інформацією, це дрони типу «Шахід»", – сказав Болвінов на брифінгу.

"На одному місці ми зафіксували і вилучили двигун від цього дрона, плату та інші частини. За наявними речовими доказами – так, це вперше. Однак до цього територію Салтівського району було атаковано з невідомого для нас озброєння. Там також ми вилучили плату з позначеннями на іноземній мові", – додав він.

Як розповів в ефірі Українського Радіо речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни атакували Харківщину з Бєлгорода.

"Драматизувати ситуацію з дронами не варто. Це не таке вже потужне озброєння, в арсеналі у ворога є «Іскандери», є ракети Х-22, які найбільш руйнівні. Не найбільше зло ці «Шахіди», вони будуть знищуватися", – наголосив Ігнат.

Дрону світломаскування не заважає, додав він.

"Він же не летить на світло, він не комар якийсь. Він летить за GPS-даними. Світломаскування потрібне, коли летить ворожа авіація, яка скидає бомби. Якщо ми говоримо про «Шахідів», то світломаскування для них абсолютно непотрібне", – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, з 30 вересня ворог застосував 20 ракет різного типу, зокрема 13 разів пустив балістичні ракети. Окупанти застосовують "Шахіди". Цієї ночі ЗСУ знищили девʼять із 12 дронів-камікадзе. Загалом окупанти використали їх 86 штук, 60% оборонці знищили. Загроза ударів безпілотниками залишається.