Більшість особового складу – чоловіки віком за 40, серед них – учасники російських воєн.

В окупованому Севастополі набирає обертів "мобілізаційна кампанія". Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам. В 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві "Золота балка" – 100% трактористів.

Про це повідомляє ГУР МО.

Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ї бригади морської піхоти. Протягом останнього тижня сюди прибуло близько 300 новобранців. Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку під керівництвом інструкторів із 47-ї мотострілецької дивізії та 810-ї бригади.

"Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ «Град». Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів і саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами", – інформує розвідка.

Більшість особового складу – чоловіки віком за 40. Серед них – учасники російських воєн в Ічкерії, декілька "афганців". Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишились на території Криму.

Зі стоянки довготривалого зберігання бойової техніки 810-ї бригади зняті зі зберігання всі САУ 2С3 "Акація" та ЗСУ-23-4 "Шилка", які вдалося привести в мінімально робочий стан. Частина особового складу вже виїхала на Донецький та Херсонський напрямки.

Крім того, перед відправленням у зону бойових дій з мобілізованими проводяться спеціальні заняття з "політичної підготовки", на яких доводяться такі тези:

українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу територій;

вам не доведеться брати участь у реальних бойових діях, необхідно просто для вигляду постріляти;

вибухи в Криму погоджені з Путіним, тож все під контролем;

ми ще нічого не починали;

Китай скоро надасть сучасні ракети, які будуть зносити українські міста "під нуль", РФ свої ракети поки що береже.

Нагадаємо, за інформацією воєнної розвідки, російські солдати масово здаються в полон. На гарячі лінії проєкту "Хочу жить" щодо здачі в полон звертаються військові РФ та їхні родичі.