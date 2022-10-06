Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Оборонці вдарили по понтонній та паромній переправах окупантів через Дніпро в Херсонській області, – Генштаб
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
Поліція Харківщини розповіла про катівню в селі Піски-Радьківські
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині (перелік)
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Віра Агеєва: «Булгакова читають тільки на пострадянському просторі. Він не належить до світового канону»
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Черговий пакет допомоги США. Безцінна допомога, але нам усе ще потрібно більше
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву, є постраждалий
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Час Пишного? Чому голова НБУ подав у відставку і що буде з гривнею
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
Окупанти декілька разів атакували Білу Церкву "шахідами". Зафіксовано шість влучань і вибухів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Севастополі мобілізують водіїв швидкої допомоги і трактористів аграрних підприємств, – ГУР

Більшість особового складу – чоловіки віком за 40, серед них – учасники російських воєн.

У Севастополі мобілізують водіїв швидкої допомоги і трактористів аграрних підприємств, – ГУР
Фото: З сайту оккупантів

В окупованому Севастополі набирає обертів "мобілізаційна кампанія". Представники військкоматів найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам. В 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві "Золота балка" – 100% трактористів.

Про це повідомляє ГУР МО.

Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ї бригади морської піхоти. Протягом останнього тижня сюди прибуло близько 300 новобранців. Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку під керівництвом інструкторів із 47-ї мотострілецької дивізії та 810-ї бригади.

"Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ «Град». Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів і саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами", – інформує розвідка.

Більшість особового складу – чоловіки віком за 40. Серед них – учасники російських воєн в Ічкерії, декілька "афганців". Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишились на території Криму.

Зі стоянки довготривалого зберігання бойової техніки 810-ї бригади зняті зі зберігання всі САУ 2С3 "Акація" та ЗСУ-23-4 "Шилка", які вдалося привести в мінімально робочий стан. Частина особового складу вже виїхала на Донецький та Херсонський напрямки.

Крім того, перед відправленням у зону бойових дій з мобілізованими проводяться спеціальні заняття з "політичної підготовки", на яких доводяться такі тези:

  • українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу територій;
  • вам не доведеться брати участь у реальних бойових діях, необхідно просто для вигляду постріляти;
  • вибухи в Криму погоджені з Путіним, тож все під контролем;
  • ми ще нічого не починали;
  • Китай скоро надасть сучасні ракети, які будуть зносити українські міста "під нуль", РФ свої ракети поки що береже.

Нагадаємо, за інформацією воєнної розвідки, російські солдати масово здаються в полон. На гарячі лінії проєкту "Хочу жить" щодо здачі в полон звертаються військові РФ та їхні родичі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також