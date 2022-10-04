Російські солдати масово здаються в полон, – ГУР

На гарячі лінії проєкту "Хочу жить" щодо здачі в полон масово звертаються військові РФ та їхні родичі.

За останні кілька тижнів на гарячі лінії проєкту "Хочу жить" вже надійшло понад 2000 звернень від росіян.

Про це повідомляє ГУР МО з посиланням на представника спецслужби України Андрія Юсова.

"Представник воєнної розвідки України зазначив, що лише за останні кілька тижнів на гарячі лінії проєкту вже надійшло понад 2000 звернень", – йдеться у повідомленні.

Юсов розповів, як росіянам уникнути відправлення на передову, якщо солдат уже мобілізований.

Крім того, він підкреслив, що повістки в РФ видали вже 100 000 мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

Нагадаємо, мобілізованим в РФ не вистачає спальних місць, їжі, форми та грошей, а поліція веде підготовку до придушення майбутніх протестів.