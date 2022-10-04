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"Український свідок" показав церкву-шпиталь, яку лишили росіяни після шести місяців окупації на Харківщині

Окупанти зайшли в Малу Комишуваху в перших числах березня.

"Український свідок" показав церкву-шпиталь, яку лишили росіяни після шести місяців окупації на Харківщині

Проєкт "Український свідок", створений для того, щоб фіксувати війну Росії проти України, показав, що лишили по собі росіяни після шести місяців окупації Харківщини в одній із церков.

Росіяни зайшли в Малу Комишуваху в перших числах березня. За пів року окупації вони понівечили всі будівлі в селі, а місцеву церкву перетворили на шпиталь.

На відео, яке опублікував проєкт – церква Трійці Живоначальної в селі Мала Комишуваха, схід Харківської області.

"Російські війська зайшли в село на початку березня. Бійці ЗСУ, які звільняли село, кажуть: після взяття Малої Комишувахи росіяни одразу ж розстріляли місцеву церкву. Потім облаштували в ній шпиталь. На що перетворилася культова споруда, можна побачити на відео: тут валяються закривавлені інструменти, залишки їжі, матраси. Стоїть телевізор – вочевидь, вкрадений у місцевих жителів, але тікаючи, мародер так і залишив свою здобич тут. Всередині храму – діри від куль і численні уламки. Вікна загороджені мішками з піском", – йдеться в повідомленні.

Село було звільнене всередині вересня в ході контрнаступу ЗСУ на Харківщині. За пів року окупації російські війська не лишили в селі жодної вцілілої будівлі.

Нагадаємо, 25 серпня проєкту "Український свідок" виповнилося шість місяців.

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