Проєкт "Український свідок", створений для того, щоб фіксувати війну Росії проти України, показав, що лишили по собі росіяни після шести місяців окупації Харківщини в одній із церков.

Росіяни зайшли в Малу Комишуваху в перших числах березня. За пів року окупації вони понівечили всі будівлі в селі, а місцеву церкву перетворили на шпиталь.

На відео, яке опублікував проєкт – церква Трійці Живоначальної в селі Мала Комишуваха, схід Харківської області.

"Російські війська зайшли в село на початку березня. Бійці ЗСУ, які звільняли село, кажуть: після взяття Малої Комишувахи росіяни одразу ж розстріляли місцеву церкву. Потім облаштували в ній шпиталь. На що перетворилася культова споруда, можна побачити на відео: тут валяються закривавлені інструменти, залишки їжі, матраси. Стоїть телевізор – вочевидь, вкрадений у місцевих жителів, але тікаючи, мародер так і залишив свою здобич тут. Всередині храму – діри від куль і численні уламки. Вікна загороджені мішками з піском", – йдеться в повідомленні.

Село було звільнене всередині вересня в ході контрнаступу ЗСУ на Харківщині. За пів року окупації російські війська не лишили в селі жодної вцілілої будівлі.

Нагадаємо, 25 серпня проєкту "Український свідок" виповнилося шість місяців.