ДБР завершило спецрозслідування щодо військового-зрадника, який брав участь в окупації Бучі та Ірпеня

Його близькі родичі досі проживають на Київщині.

Працівники ДБР завершили спеціальне розслідування стосовно колишнього заступника начальника розвідувального управління командування штабу ВМС ЗСУ Ігоря Татарченка, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Після захоплення окупантами військової частини у Севастополі у 2014 році на той час капітан ІІ рангу присягнув на вірність агресору", – інформує бюро.

Після початку повномасштабної російської агресії зрадник пішов воювати проти власного народу. Не зважаючи на те, що його близькі родичі досі проживають на території Київської області.

За оперативними даними, Татарченко обіймає посаду командира 155 окремої бригади морської піхоти РФ. Це угруповання брало участь у бойових діях у Бучі та Ірпені.

За результатами слідства, колишній український військовий обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру дев’ятьом ексвійськовим, які залишилися в Криму та перейшли на бік ворога. Усі вони підозрюються у дезертирстві та державній зраді.