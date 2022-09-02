ДБР повідомило про підозру дев'ятьом ексвійськовим, які залишилися в Криму та перейшли на бік ворога

Усі вони підозрюються у дезертирстві та державній зрад.

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру дев'ятьом колишнім військовослужбовцям групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин Збройних Сил України, які перейшли на бік ворога після окупації АР Крим.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Серед підозрюваних – начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери", – йдеться у повідомленні бюро.

Крім того, що ці ексвійськові сприяли в окупації півострова, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, більша частина з них продовжила воювати на стороні ворога.

Один із них – Денис Подобєдов, наразі обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку та керує протиповітряною обороною окупантів в Криму.

Усі вони підозрюються у дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408 та ч. 1 ст. 111 КК України).

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР скерувало до суду справу проти командира російського фрегата "Адмірал Макаров", який обстрілював Одесу та Миколаїв. У 2014 році він перейшов на бік російських окупантів у Криму.