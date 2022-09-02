Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
​Шість місяців
​Шість місяців
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
ГоловнаСуспільствоВійна

​У Санкт-Петербурзі намагалися вербувати на службу в армії РФ безхатченків, - ЗМІ

В адміністрації заявили, що це була - "особиста ініціатива урядовця".

​У Санкт-Петербурзі намагалися вербувати на службу в армії РФ безхатченків, - ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У російському Санкт-Петербурзі до організації "Ночлежка", яка допомагає безхатченкам, прийшов чиновник і запропонував залишити листівки із закликом служити в армії за контрактом. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланнями на росЗМІ та пресслужбу організації.

Зазначається, що черговий не дозволив цього зробити і попросив звернутися до керівництва.

В адміністрації Фрунзенського району цю інформацію підтвердили, але уточнили, що це була - "особиста ініціатива урядовця". Пізніше вони знову спробували зв'язатися з організацією електронною поштою для того, щоб роздати безхатченкам листівки про службу в армії за контрактом.

Наразі інформації про спроби вербування безхатченків через інші організації чи в інших районах міста немає.

За даними розвідки, військові комісаріати Московської та Ленінградської областей, в тому числі Москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів.

Нагадаємо, 30 серпня високопоставлений чиновник міністерства оборони США повідомив, що Росія намагається знайти більше солдатів для війни в Україні. Багато новобранців – старшого віку, у поганій формі та проходять недостатню підготовку. Крім того, у Пентагоні заявили, що російські вербувальники знову шукають новобранців у в’язницях.

Також стало відомо, що військові комісаріати Московської та Ленінградської областей, зокрема Москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки щодо масового призову на військову службу місцевих жителів.

Раніше також розвідка повідомляла, що через виснаження людського ресурсу Бурятії, Туви, республік Кавказу та інших "неблагополучних" регіонів РФ, у Кремлі розпорядилися розпочати мобілізацію в центральних областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також