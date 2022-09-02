ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​Шість місяців
​Шість місяців
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
ГоловнаСвіт

Французька TotalEnergies отримує сотні мільйонів доларів дивідендів від Новатек, – Подоляк

Радник голови ОПУ вважає, що найменшою спокутою було б створення фонду підтримки українських родин, які втратили близьких через російські снаряди. 

Французька TotalEnergies отримує сотні мільйонів доларів дивідендів від Новатек, – Подоляк
Фото: Facebook/TotalEnergies

Французька компанія TotalEnergies отримує сотні мільйонів доларів дивідендів від російської "Новатек".

Про це у твіттері повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк

"Не повірите, але ще не всі європейські компанії покинули ринок РФ. Деякі досі вважають, що гроші не пахнуть кров’ю загиблих дітей. TotalEnergies отримує сотні млн $ дивідендів від Новатек", – зазначив він.

Подоляк вважає, що найменшою спокутою було б створення фонду підтримки українських родин, які втратили близьких через російські снаряди. 

Нещодавно газета Le Monde оприлюднила розслідування про переробку природного газового конденсату на реактивне паливо для винищувачів-бомбардувальників Росії, які задіяні у війні проти українців. Часткою в цьому родовищі володіла TotalEnergies. Наступного дня після публікації в компанії заявили про відмову від частки. 

Компанія до початку повномасштабного вторгнення росіян була міноритарним акціонером низки недержавних російських компаній: "Новатек" (19,4%), "Ямал СПГ" (20%), "Арктик СПГ 2" (10%) і "ТернафтоГаз" (49%). У березні TE заявила, що відмовиться від закупівлі російської нафти і продуктів з неї. Вона також стверджувала, що не експлуатує жодних нафтогазових родовищ або заводів зі зрідженого природного газу в Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також