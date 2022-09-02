Французька TotalEnergies отримує сотні мільйонів доларів дивідендів від Новатек, – Подоляк

Радник голови ОПУ вважає, що найменшою спокутою було б створення фонду підтримки українських родин, які втратили близьких через російські снаряди.

Французька компанія TotalEnergies отримує сотні мільйонів доларів дивідендів від російської "Новатек".

Про це у твіттері повідомив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

"Не повірите, але ще не всі європейські компанії покинули ринок РФ. Деякі досі вважають, що гроші не пахнуть кров’ю загиблих дітей. TotalEnergies отримує сотні млн $ дивідендів від Новатек", – зазначив він.

Подоляк вважає, що найменшою спокутою було б створення фонду підтримки українських родин, які втратили близьких через російські снаряди.

Не повірите, але ще не всі європейські компанії покинули 🇷🇺 ринок. Деякі досі вважають, що гроші не пахнуть кров’ю загиблих дітей. @TotalEnergies отримує сотні млн $ дивідендів від Новатек. Найменша спокута – створити фонд підтримки 🇺🇦 сімей, що втратили близьких через ru-снаряди — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 2, 2022

Нещодавно газета Le Monde оприлюднила розслідування про переробку природного газового конденсату на реактивне паливо для винищувачів-бомбардувальників Росії, які задіяні у війні проти українців. Часткою в цьому родовищі володіла TotalEnergies. Наступного дня після публікації в компанії заявили про відмову від частки.

Компанія до початку повномасштабного вторгнення росіян була міноритарним акціонером низки недержавних російських компаній: "Новатек" (19,4%), "Ямал СПГ" (20%), "Арктик СПГ 2" (10%) і "ТернафтоГаз" (49%). У березні TE заявила, що відмовиться від закупівлі російської нафти і продуктів з неї. Вона також стверджувала, що не експлуатує жодних нафтогазових родовищ або заводів зі зрідженого природного газу в Росії.