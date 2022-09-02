Лавров попередив Молдову, що “загроза російським військам у Придністров’ї буде розцінюватися як напад на РФ”

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Молдову, що загроза безпеці російських військ у сепаратистському регіоні Придністров’я може спровокувати військову конфронтацію з Москвою.

Про це пише Reuters.

“Всі повинні розуміти, що будь-які дії, які будуть загрожувати безпеці наших військ (у Придністров’ї), за міжнародним правом будуть розцінюватися як напад на Росію, як це було в Південній Осетії, коли на наших миротворців напав (колишній президент Грузії) Саакашвілі”, – сказав Лавров.

Цей інцидент у 2008 році закінчився п’ятиденною війною, під час якої російські війська захопили кілька міст Грузії. Незабаром після цього Москва визнала незалежність Південної Осетії та іншої сепаратистської території Грузії – Абхазії.

Придністров’я, яке значною мірою покладається на підтримку Москви, повідомило “про низку спорадичних нападів у квітні”. Це ще більше посилило напругу, що зросла після нападу Росії на Україну, яка межує з Молдовою.

Речник МЗС Молдови Даніель Вода заявив, що права всіх меншин, включно з російськомовними, гарантовані.

“Кишинів залишається повністю відданим мирному діалогу в (Придністров'ї) і закликає Росію вивести війська, незаконно дислоковані на нашій території. Будь-які пропозиції щодо іншого підходу є необґрунтованими”, – зазначив він.

Міністр закордонних справ країни Ніку Попеску розпорядився викликати виконуючого обов’язки посла Росії, аби роз'яснити ситуацію.

Росія розмістила війська в Придністров’ї з початку 1990-х років, коли унаслідок збройного конфлікту проросійські сепаратисти вирвали більшу частину регіону з-під контролю Молдови.

Нагадаємо, у липні МЗС Молдови підтвердило, що не дозволило в’їзд на територію країни російським військовим з т. зв. оперативної групи, котра базується в Придністров’ї.

Тоді ж так званий міністр закордонних справ невизнаного Придністровʼя Віталій Ігнатьєв заявив про наміри "приєднання" цього молдовського регіону до Росії.

У серпні президентка Молдови Мая Санду наголосила, що наслідки війни, яку розпочала Росія, виходять далеко за межі України, Молдова теж відчула їх на собі.