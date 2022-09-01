МОЗ Палестини заявило про загибель двох громадян після зіткнень зі збройними силами Ізраїлю

Ізраїль своєю чергою повідомив, що один із загиблих був поранений палестинськими бойовиками.

МОЗ Палестини заявив про загибель двох громадян після зіткнень зі збройними силами Ізраїлю на Західному березі. Обидва загиблих – з табору біженців, пише Reuters.

25-річний чоловік з табору біженців Аль-Ейн в Наблусі отримав поранення в шию, 26-річний чоловік із табору Каландія – в серце, повідомили палестинські медики.

Військові підтвердили загибель двох палестинців у ході нічних операцій на Західному березі. У їхній заяві зазначено, що в одному випадку солдати відповіли на розгін "насильницьких заворушень", під час яких кидали каміння та пляшки з запальною сумішшю, а в таборі біженців у Наблусі військові відкрили вогонь після того, як стріляти почали у них.

Армійське радіо Ізраїля повідомило, що чоловік з цього табору був поранений палестинськими бойовиками.

Ізраїльські військові проводять рейди з міркувань безпеки на Західному березі майже щоденно. Вони почастішали в останні місяці, після серії смертельних вуличних нападів.