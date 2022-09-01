США отримали ордер на арешт Boeing 737, що належить російському “Лукойлу”

Уряд США хоче конфіскувати літак Boeing 737, який належить російській нафтовій компанії “Лукойл”, за ймовірне порушення санкцій, накладених на Москву після вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg.

Міністерство юстиції оголосило в середу про отримання ордера на арешт літака, який оцінюється в 45 мільйонів доларів і має бортовий номер VP-CLR.

Як повідомили американські урядовці, літак “влетів у Росію та вилетів із неї в порушення санкцій Міністерства торгівлі проти Росії”.

За даними Міністерства юстиції, востаннє літак заходив на територію США в березні 2019 року, коли він перевозив до Х’юстона керівників “Лукойлу”, включно з невстановленим російським олігархом. Компанія не відразу відповіла на запити про коментарі.

Вагіт Алекперов, чиї статки оцінюються в 19,4 мільярда доларів, пішов у відставку з посади генерального директора “Лукойлу” в квітні після того, як потрапив під санкції Заходу. Нещодавно мільярдер Леонід Федун залишив посаду віцепрезидента компанії з питань стратегії.

США та їхні союзники конфісковують розкішні активи, що належать багатим росіянам та корпораціям з моменту вторгнення в Україну. У червні суперяхта вартістю 325 мільйонів доларів, пов'язана з російським мільярдером Сулейманом Керимовим і конфіскована владою США на Фіджі, увійшла до порту Південної Каліфорнії.

Нагадаємо, у квітні "Лукойл" зупинив заводи з виробництва мазуту через надлишок нафтопродуктів.