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Близько 15% росіян бували в ЄС, а закордонні паспорти мають до 25% громадян РФ

Посилення візового режиму може значно скоротити присутність російських агентів у Європі.

Близько 15% росіян бували в ЄС, а закордонні паспорти мають до 25% громадян РФ
Фото: antikor.com.ua

Близько 15% росіян бували в Євросоюзі. А закордонні паспорти мають до 25% громадян РФ.

Про це в інтерв'ю проєкту "Український свідок" розповів експерт з міжнародних відносин Олександр Сушко.

Ну думку експерта, посилення візового режиму для громадян Росії в Європі є важливим з психологічної точки зору.

"Люксове життя, яким жили російська еліта і частково середній клас до 24 лютого, варто обмежувати. Вони не повинні літати на шопінг в Мілан на вихідні, доки українські громадяни гинуть від російських ракет", - сказав Сушко.

Непростим є рішення щодо російських медійників, зазначають в "Українському свідку". Адже вони є масою вкрай неоднорідною: одна частина визнає провину РФ перед Україною, інша підтримує режим. А дехто взагалі маскується і продовжує виконувати завдання, поставлені путінським режимом для продовження війни. 

"Єдиного рішення для всіх росіян немає", — зауважив експерт. Він також додав, що європейські країни мають легітимне право перевіряти російських журналістів, які в’їжджають на їхню територію. 

"Інакше медійник може виявитись агентом, який просуватиме певні російські наративи", - додав Сушко.

Журналіст-міжнародник Ігор Соловей зауважив, що посилення візового режиму значно скоротить присутність російських агентів в Європі.

"Але до кінця її все одно не зупинить: на те вони і спецслужби, щоб знаходити шпаринки", - сказав Соловей.

На дуку експертів, якщо російська еліта не надто перейматиметься з того, що вона тепер не зможе злітати на шопінг в Мілан на вихідні, то для більш скромних верств населення це є певним психологічним сигналом: матеріальні можливості росіян вже обмежуються і будуть обмежуватись надалі. А саме посилення візового режиму для росіян в Європі — це іміджевий та інформаційний удари по країні. Таким чином Україна може достукатись до численних росіян, які навіть через півроку війни вважають, що вона їх не стосується.

Наразі Греція та Кіпр з певних причин зволікають з обмеженням в’їзду для росіян, а ось інші країни вже посилюють візовий режим. 

Нагадаємо, сьогодні Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу домовилися про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

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