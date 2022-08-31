У Хмельницькій області викрили схему прихованого переправлення грошей з Росії через електронні платіжні системи та мережу ботоферм.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Кошти перераховували ворожій агентурі, яка діяла в Україні. Через схему зловмисники отримували гроші від своїх російських кураторів для проведення підривної роботи.

Налагодили канал троє жителів Київщини. Вони створили мережу анонімних інтернет-платформ, де приймали замовлення на купівлю, продаж чи обмін електронних грошей з небанківських заборонених платіжних систем Російської Федерації.

Фото: Facebook/Офіс Генерального прокурора

Фото: Facebook/Офіс Генерального прокурора

За даними Офісу генпрокурора, під час обшуків у зловмисників вилучили комп’ютери, понад тисячу SIM-карт російських операторів, на які реєструвались електронні рахунки платіжних систем, а також чорнову документацію і понад 1,2 млн грн готівкою.

Нагадаємо, у червні СБУ заблокувала міжрегіональну мережу ботоферм у Києві та декількох областях, яку курували з Росії. "Працівники" здійснювали інформаційні "вкиди" щодо війни на Донбасі.