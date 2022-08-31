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Швеція в пакеті допомоги надішле Україні артилерійських боєприпасів на 46,7 млн. Розглядається можливість передачі гаубиць і ППО

Голова МЗС наголосила, що це – не остання допомога українцям. 

Швеція в пакеті допомоги надішле Україні артилерійських боєприпасів на 46,7 млн. Розглядається можливість передачі гаубиць і ППО
міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде
Фото: EPA/UPG

У сьомому пакеті військової допомоги Швеції українцям на артилерійські боєприпаси припадає 500 млн крон або понад $46 млн.

Така ж сума спрямована на гуманітарну допомогу. Про це повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде в твіттер.

"Це не останній пакет. Управління матеріального забезпечення оборони і Збройні сили оцінять можливість надання артилерії Archer, протиповітряної оборони RBS70", – додала вона, наголосивши, що Швеція підтримує Україну. 

Нагадаємо, кілька днів тому Швеція виділила 1 млрд крон на військову і цивільну підтримку України. Сума військової і цивільної допомоги рівна – $46,75 млн (500 млн крон). 

Учора міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що Україна отримала від Швеції новий – сьомий – пакет військової допомоги. Кулеба також повідомив, що Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем.

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