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Українські сили продовжують позиційні бої на півдні та закріплюються на зайнятих територіях, - Гуменюк

Моральний дух ворога падає.

Українські сили продовжують позиційні бої на півдні та закріплюються на зайнятих територіях, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Офіційних заяв про звільнення конкретних населених пунктів не надають із гуманітарної точки зору.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

"Наші підрозділи ведуть позиційні бої. Закріплюються на територіях, на яких знаходяться. Ми продовжуємо нищити запаси ворога, продовжуємо тримати під контролем транспортні шляхи, якими вони намагаються підтягувати резерви. Ми продовжуємо нищити їхні командні пункти та місця зосередження особового складу і техніки. Це те, що стосується зменшення сил та потужностей ворога", - заявила вона.

Гуменюк наголосила, що на Херсонщині все ще лишається велика кількість ворожих сил.

"Така, щоб ми могли з ними впоратися. Можу сказати, що їхній низький моральний дух сьогодні поширюється ще більше, як вірус. Вони бачать один одного, підрозділи, що нібито є резервами, а насправді це перекидання з одного географічного пункту до іншого. Все це імітація підтягування резервів, щоб вони заспокоїлися. Однак, коли вони між собою спілкуються, то розуміють, що усі вони - такі ж старі підрозділи на цій ділянці фронту. Вони продовжують мріяти про отримання легкого поранення для повернення до своїх домівок", - підкреслила вона.

Гуменюк наголосила, що наразі офіційно не повідомляється про звільнення конкретних населених пунктів з гуманітарної точки зору.

"Адже такі пункти одразу опиняються під авіаційними та артилерійськими ударами ворога. Це треба усвідомити всім та не поспішати", - підсумувала вона.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Після ударів сил оборони окупанти не хочуть йти в атаку.

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