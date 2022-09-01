Росія примусово вивозить українців, які тікають від війни, до РФ або окупованих нею територій, – звіт Human Rights Watch

Російські та пов’язані з Росією сили примусово переміщують українських цивільних осіб, у тому числі тих, хто тікає від бойових дій, до Російської Федерації або окупованих Росією територій України.

Про це йдеться в оприлюдненому звіті Human Rights Watch “У нас не було вибору: фільтрація та злочини насильницького переміщення українських цивільних до Росії”.

У 71-сторінковому звіті документуються насильницькі переміщення українських цивільних, які є серйозним порушенням законів війни, воєнними злочинами та потенційними злочинами проти людства. Російська та окупаційна влада також піддала тисячі громадян України обов’язковій, каральній та насильницькій перевірці безпеки, яка називається “фільтрацією”.

“Українські цивільні особи не повинні опинятися у ситуації, в якій немає іншого вибору окрім як їхати до Росії”, – сказав Белкіс Вілле, старший дослідник криз і конфліктів Human Rights Watch і співавтор звіту. “І нікого не можна примушувати проходити жорстокий процес перевірки”.

Human Rights Watch опитала 54 людини, які поїхали до Росії, пройшли фільтрацію, мали родичів чи друзів, яких перевезли до Росії, або які підтримували українців, які намагалися виїхати з Росії. Більшість втекли з Маріупольського напрямку, а кількох етапували з Харківської області. Організація також опитала десятки мирних жителів Маріупольського напрямку, які змогли втекти із зони бойових дій на підконтрольну Україні територію без фільтрації.

5 липня 2022 року Human Rights Watch написала російському уряду короткий виклад своїх висновків і запитань, але відповіді не отримала.

Російські та пов’язані з Росією чиновники організували транспорт для людей, які тікали з захопленого портового міста Маріуполь. Вони сказали деяким цивільним особам, що в них немає іншого вибору, окрім як залишатися на окупованих Росією територіях або їхати до РФ, і вони мають “забути” про виїзд на контрольовану Україною територію.

“Звичайно, ми б скористалися можливістю поїхати в Україну, якби могли”, – сказала жінка, яку вивезли з Маріуполя. “Але у нас не було вибору, не було можливості туди поїхати”.

Інші опитані говорили, що військові чи інший персонал на блокпостах інструктували українців-втікачів їхати до Росії або так званої “ДНР” – території Донецької області, яка контролюється пов’язаними з Росією збройними формуваннями та окупована Росією. Те саме їм розповідали військовослужбовці, які захоплювали мирних жителів на окупованих територіях. Люди, які мали фінансову можливість, могли самостійно організувати транспорт до підконтрольної Україні території.

До Росії також були примусово вивезені жителі деяких сіл і міст на сході Харківської області, що межувала з Росією. 70-річний чоловік із села Руська Лозова розповів, що російські військові сказали йому: “Ти жив під нашою окупацією, і тому, якщо прийде українська армія, вони тебе покарають, тебе розстріляють”. Таким чином сотні родин із села виїхали до Росії.

Деякі люди сказали, що поїхали до Росії добровільно, розглядаючи цей шлях як транзитний до Європейського Союзу, зокрема як спосіб уникнути обмежень на подорожі.

Незважаючи на те, що загальна кількість українських цивільних осіб, переведених до Росії, залишається невідомою, багато з них були переміщені та перевезені у такий спосіб, тому можна казати про незаконне насильницьке переміщення, заявили в Human Rights Watch. У середині серпня російські ЗМІ повідомляли, що до РФ з України в'їхало понад 3,4 млн українців, у тому числі 555 тис. дітей.

Деякі з тих, хто мав доступ до смартфонів і соціальних мереж, змогли зв’язатися з активістами, які допомогли їм виїхати з Росії до Естонії, Латвії чи Грузії. Проте на кордоні у деяких виникли труднощі, оскільки вони залишили свої документи, що посвідчують особу, коли тікали з України.

“Закони війни забороняють російським або пов’язаним з Росією силам примушувати українське цивільне населення, індивідуально чи масово, евакуюватися до Росії. Примусове переміщення є військовим злочином і потенційним злочином проти людяності. Воно включає переміщення людини за обставин, за яких вона погоджується їхати лише тому, що бояться таких наслідків, як насильство, тиск або затримання, у випадку, коли людина вирішила залишитися. Переміщення цивільних осіб не є виправданим або законним з погляду гуманітарних міркувань, якщо гуманітарна криза, що спричинила переміщення, є результатом незаконної діяльності окупаційної влади”, – йдеться у звіті.

Під час процесу фільтрації, який тисячі жителів Маріуполя були змушені пройти, намагаючись втекти, російські та пов’язані з Росією посадові особи в окупованому Росією регіоні зазвичай збирали біометричні дані цивільних осіб, зокрема відбитки пальців, зображення обличчя, проводили особисті обшуки, перевіряли особисті речі та телефони, запитували людей про політичні погляди.

Маріуполець розповів, що він і десятки маріупольців два тижні сиділи в сільській школі в брудних умовах, перш ніж їх відвезли на фільтрацію. За його словами, було багато хворих, люди боялися, не знаючи, що на них чекає. “Ми відчували себе заручниками”, – сказав він.

“Хоча Росія може мати законні підстави проводити перевірку безпеки людей, які добровільно бажають потрапити на територію Росії, процес фільтрації – за своїм масштабом і способом, у який українські цивільні особи були змушені проходити його – є каральним і образливим, не має правового підґрунтя і порушує право на приватність, – заявили в Human Rights Watch.

Людей, які “провалили” процес, ймовірно, через підозру у зв’язках з українськими військовими чи націоналістичними групами, утримували в контрольованих Росією регіонах, у тому числі в ізоляторі в Оленівці, де, як повідомляється, щонайменше 50 українських ув’язнених було вбито внаслідок вибуху 28 липня.

Російські та пов’язані з Росією сили в районах, які вони окуповують, повинні забезпечити можливість безпечного виїзду цивільних осіб на контрольовану Україною територію, якщо вони захочуть, заявили в Human Rights Watch. Вони повинні забезпечити, щоб люди, які сідають в автобуси, були повністю поінформовані про те, куди прямують автобуси, і мали варіанти, якщо вони не хочуть їхати до Росії. Вони повинні припинити тиск на громадян України, щоб вони виїжджали до РФ, і сприяли поверненню в Україну тих, хто хоче це зробити.

Російська влада також має припинити всі процеси збору та зберігання біометричних даних осіб, які знаходяться в Україні або вивезені з України. Вони повинні збирати біометричні дані лише там, де це законно та необхідно, і інформувати людей про те, чому їхні дані збираються, як вони використовуватимуться та як довго вони зберігатимуться.

“Вивіз людей на окуповані Росією території і в РФ без їхньої згоди має бути негайно припинено. Російська влада та міжнародні організації повинні зробити все можливе, щоб допомогти тим, хто вже вивезений до Росії проти своєї волі та хоче повернутися додому, щоб ці люди мали можливість зробити це безпечно”, – наголосив Белкіс Вілле.

Нагадаємо, станом на 1 серпня щонайменше 5 754 українські дитини були нелегально депортовані до Росії. 203 дитини зникли безвісти.