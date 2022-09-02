Росія знову використала Крим для перекидання техніки: очевидці повідомили про ешелон "УРАЛів"

Техніку зафіксували на ділянці дороги між селом Фонтан і поворотом на смт Леніне.

У Криму на трасі "Таврида" зафіксували велику кількість російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту в бік материкової України. Про це 1 вересня "Крим. Реалії" повідомили очевидці.

За словами місцевих, колону зафіксували на ділянці дороги між селом Фонтан і поворотом на смт Леніне.

Вантажівки, переважно "УРАЛ", їхали з ескортом автомобілів російської автоінспекції з проблисковими знаками.

Ешелон з важкою технікою окупанти відправили до Криму і минулого тижня. Тоді місцеві жителі повідомляли про танки і БМП.

ЗСУ тримають під вогневим контролем мости, якими окупанти перекидали техніку і особовий склад до Херсонської області.