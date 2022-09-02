Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ знищили за минулу добу ще 350 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 48 700 військових.

ЗСУ знищили за минулу добу ще 350 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Facebook Командування ДШВ ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення - близько 48 700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 2009 (+12);
  • бойових броньованих машин - 4366 (+21);
  • артилерійських систем - 1126 (+11);
  • РСЗВ - 289 (+2);
  • засоби ППО - 153 (+0);
  • літаків - 234 (+0);
  • гелікоптерів - 205 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2);
  • крилаті ракети - 198 (+2);
  • кораблі /катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8);
  • спеціальна техніка - 105 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, останніми днями ворог зосереджує зусилля на захопленні Донеччини, а також намагається втримати окуповані території на півдні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також