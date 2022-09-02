ЗСУ знищили за минулу добу ще 350 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 48 700 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення - близько 48 700 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.09 орієнтовно склали:

особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано;

танків - 2009 (+12);

бойових броньованих машин - 4366 (+21);

артилерійських систем - 1126 (+11);

РСЗВ - 289 (+2);

засоби ППО - 153 (+0);

літаків - 234 (+0);

гелікоптерів - 205 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2);

крилаті ракети - 198 (+2);

кораблі /катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8);

спеціальна техніка - 105 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, останніми днями ворог зосереджує зусилля на захопленні Донеччини, а також намагається втримати окуповані території на півдні.