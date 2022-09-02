ЗСУ знищили за минулу добу ще 350 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. Загальні втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення - близько 48 700 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2009 (+12);
- бойових броньованих машин - 4366 (+21);
- артилерійських систем - 1126 (+11);
- РСЗВ - 289 (+2);
- засоби ППО - 153 (+0);
- літаків - 234 (+0);
- гелікоптерів - 205 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2);
- крилаті ракети - 198 (+2);
- кораблі /катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8);
- спеціальна техніка - 105 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, останніми днями ворог зосереджує зусилля на захопленні Донеччини, а також намагається втримати окуповані території на півдні.