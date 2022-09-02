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Окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова

Попередньо без жертв.

Окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Вночі 2 вересня окупанти обтріляли Холодногірський район Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Попередньо без жертв, постраждали чотири автомобілі.

Зранку рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця прильоту.

Нагадаємо, ворог продовжує обстріли Харкова та області. Мешканців Новобаварського та Холодногірського районів Харкова закликали бути особливо пильними через нерозірвані касети боєприпасів.

31 серпня окупанти обстріляли Київський район міста, під вогонь потрапило підприємство.

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