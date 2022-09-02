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ЗСУ знищили поромну переправу окупантів у районі Нової Каховки

Знищено п’ять складів боєприпасів ворога в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. 

ЗСУ знищили поромну переправу окупантів у районі Нової Каховки
Фото: Скріншот з відео

На півдні Збройні сили України ліквідували 102 солдатів російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку окупантів:

  • 6 танків, 
  • гаубицю “Мста-Б”,
  • реактивну систему залпового вогню “Град”, 
  • мобільний 120-ти мм міномет, 
  • 8 одиниць авто-бронетехніки.

Знищено п’ять складів боєприпасів ворога в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. 

Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького (район Нової Каховки).

У Чорному морі корабельне угруповання змін складу та задач не зазнало. “Напоготові як і раніше три носії ракет типу “Калібр”, один з яких підводний. Сумарний залп складає 20 ракет”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, 31 серпня ЗСУ знищили ще 350 окупантів, 20 танків та 18 ББР. Загалом російська армія втратила на війні проти України вже 47 900 військових

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