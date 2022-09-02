ЗСУ знищили поромну переправу окупантів у районі Нової Каховки

На півдні Збройні сили України ліквідували 102 солдатів російської армії.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Також знищено військову техніку окупантів:
- 6 танків,
- гаубицю “Мста-Б”,
- реактивну систему залпового вогню “Град”,
- мобільний 120-ти мм міномет,
- 8 одиниць авто-бронетехніки.
Знищено п’ять складів боєприпасів ворога в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.
Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького (район Нової Каховки).
У Чорному морі корабельне угруповання змін складу та задач не зазнало. “Напоготові як і раніше три носії ракет типу “Калібр”, один з яких підводний. Сумарний залп складає 20 ракет”, – зазначили в ОК.
Нагадаємо, 31 серпня ЗСУ знищили ще 350 окупантів, 20 танків та 18 ББР. Загалом російська армія втратила на війні проти України вже 47 900 військових.