ЗСУ знищили поромну переправу окупантів у районі Нової Каховки

Знищено п’ять складів боєприпасів ворога в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

На півдні Збройні сили України ліквідували 102 солдатів російської армії.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Також знищено військову техніку окупантів:

6 танків,

гаубицю “Мста-Б”,

реактивну систему залпового вогню “Град”,

мобільний 120-ти мм міномет,

8 одиниць авто-бронетехніки.

Знищено п’ять складів боєприпасів ворога в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького (район Нової Каховки).

У Чорному морі корабельне угруповання змін складу та задач не зазнало. “Напоготові як і раніше три носії ракет типу “Калібр”, один з яких підводний. Сумарний залп складає 20 ракет”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, 31 серпня ЗСУ знищили ще 350 окупантів, 20 танків та 18 ББР. Загалом російська армія втратила на війні проти України вже 47 900 військових.