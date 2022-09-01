Українські війська на передовій отримають важливі інструменти від Швеції, - Резніков

Про що саме йдеться, Резніков не повідомив.

Україна отримає від Швеції новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що деякі важливі та цінні інструменти будуть надані нашим військам на передовій.

“Дорога Швеція, ти допомагаєш нам...як це роблять старі друзі!” - написав міністр оборони.

Great news of a new military assistance package from Sweden, which my friend & colleague,head of @ForsvarsdepSv Peter Hultqvist,confirmed today by VTC.

Some important & valuable tools will be provided to our troops on the front line.

Dear 🇸🇪,you help us…the way old friends do! pic.twitter.com/ZnddFMdI0Z — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 1, 2022

Нагадаємо, у сьомому пакеті військової допомоги Швеції українцям на артилерійські боєприпаси припадає 500 млн крон або понад 46 млн доларів. Крім того, Управління матеріального забезпечення оборони і Збройні сили пообіцяли оцінити можливість надання артилерії Archer та протиповітряної оборони RBS70.