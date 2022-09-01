​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС (оновлено)
Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС (оновлено)
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Олександр Гунько: «Я вирішив, що повинен перенести все, що б не випало на мою долю»
Олександр Гунько: «Я вирішив, що повинен перенести все, що б не випало на мою долю»
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські війська на передовій отримають важливі інструменти від Швеції, - Резніков

Про що саме йдеться, Резніков не повідомив.

Українські війська на передовій отримають важливі інструменти від Швеції, - Резніков
Фото: Олексій Резніков

Україна отримає від Швеції новий пакет військової допомоги.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що деякі важливі та цінні інструменти будуть надані нашим військам на передовій. 

“Дорога Швеція, ти допомагаєш нам...як це роблять старі друзі!” - написав міністр оборони.

Нагадаємо, у сьомому пакеті військової допомоги Швеції українцям на артилерійські боєприпаси припадає 500 млн крон або понад 46 млн доларів. Крім того, Управління матеріального забезпечення оборони і Збройні сили пообіцяли оцінити можливість надання артилерії Archer та протиповітряної оборони RBS70.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також