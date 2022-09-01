На випадок позаштатних ситуацій взимку Київ планує придбати пересувні мобільні котельні

Влада Києва може придбати пересувні мобільні котельні. Вони стануть резервним джерелом теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Ці котельні забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки і школи. Також вони працюватимуть в столичних пунктах обігріву.

Мер Києва Віталій Кличко підкреслив, що місто завершує необхідні планові роботи, придбаний запас резервного палива для ТЕЦ і додаткові генератори.

В результати випробовувань в Києві виявлено та ліквідовано понад 2 тис. пошкоджень, які могли би статися взимку. Вже замінили понад 17 км тепломереж.

КМДА перевіряє стан електромереж та електрообладнання, оскільки система електропостачання є резервною для забезпечення теплом киян.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до бюджету для закупівлі газу на зиму. Планується отримання кредиту від Канади у розмірі понад 12 млрд гривень на закупівлю газу.