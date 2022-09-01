Росіяни провалили наступи на чотирьох напрямках, - Генштаб

Російська армія провалила наступи на чотирьох напрямках фронту - Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.

Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Так, на Слов'янському не вдалася росіянам спроба наступу на Долину. На Бахмутському українські захисники зупинили просування ворога в напрямках населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське та Зайцеве. На Авдіївському окупанти хотіли покращити тактичне положення в напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне. Але зазнали втрат і відійшли. А на Новопавлівському не вдалося їм це зробити в бік Водяного.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках фронту станом на 18.00 1 вересня така:

на Волинському та Поліському - обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

та - обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі. на Сіверському Росія утримує свої підрозділи у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Також окупанти здійснили обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області.

Росія утримує свої підрозділи у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Також окупанти здійснили обстріли з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Кам’янська Слобода, Залізний міст, Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області. на Слобожанському росіяни ведуть бойові дії з метою утримання раніше зайнятих районів.

росіяни ведуть бойові дії з метою утримання раніше зайнятих районів. на Харківському загарбники обстріляли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєкти у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб.

загарбники обстріляли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєкти у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб. на Слов’янському росармія обстріляла зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка. Також вороги застосували авіацію для завдання удару по районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Богородичне.

росармія обстріляла зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка. Також вороги застосували авіацію для завдання удару по районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Богородичне. на Краматорському рашисти обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Райгородок, Піскунівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка.

рашисти обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Райгородок, Піскунівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка. на Бахмутському вороги здійснювали обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Веселе, Яковлівка, Виїмка, Білогорівка, Краснополівка, Званівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Весела Долина.

вороги здійснювали обстріли із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Веселе, Яковлівка, Виїмка, Білогорівка, Краснополівка, Званівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Весела Долина. на Авдіївському під обстріли із застосуванням танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили райони населених пунктів Олександропіль, Розівка, Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски. Також рашисти завдали авіаудару по районах населених пунктів Времівка, Нескучне та Олександропіль.

під обстріли із застосуванням танків, мінометів та ствольної артилерії потрапили райони населених пунктів Олександропіль, Розівка, Тоненьке, Авдіївка, Карлівка, Водяне, Опитне, Первомайське, Піски. Також рашисти завдали авіаудару по районах населених пунктів Времівка, Нескучне та Олександропіль. на Новопавлівському росіяни обстріляли райони населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Потрапила під авіаудар Мар’їнка.

росіяни обстріляли райони населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Пречистівка. Потрапила під авіаудар Мар’їнка. на Запорізькому загарбники здійснювали обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Лугівське.

загарбники здійснювали обстріли обʼєктів в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Лугівське. на Південнобузькому окупанти танками, мінометами та ствольною артилерією намагалися уразити важливі обʼєкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка, Любомирівка, Шевченкове, Степова Долина, Таврійське, Лупареве, Олександрівка, Первомайське, Лозове, Ольгине.

окупанти танками, мінометами та ствольною артилерією намагалися уразити важливі обʼєкти в районах населених пунктів Потьомкине, Андріївка, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Новопетрівка, Любомирівка, Шевченкове, Степова Долина, Таврійське, Лупареве, Олександрівка, Первомайське, Лозове, Ольгине. корабельне угруповання РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує вести розвідку, виконувати завдання з підтримки дій наземного угруповання та блокувати цивільне судноплавство.

Нагадаємо, нині пролунали шість вибухів біля Миколаєва.

А в оперативному командуванні "Південь" розповіли про завдані втрати російській армії.