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БЕБ передало Збройним силам амуніцію на 5 млн грн, яку конфіскувало у зловмисників

Ділки завозили товари в Україну під виглядом гуманітарної допомоги за підробленими документами.

БЕБ передало Збройним силам амуніцію на 5 млн грн, яку конфіскувало у зловмисників
Фото: Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки викрило зловмисників, які ввозили в Україну амуніцію для військових під виглядом гуманітарної допомоги. Товар конфіскували і передали ЗСУ.

Про це йдеться на сайті БЕБ.

Серед переданого майна - по 500 тактичних окулярів і рукавичок, майже 600 наколінників і налокітників, 200 плитоносок, 190 бронепластин, 115 коробок із лицевими масками, 90 військових рюкзаків, 75 навушників, 70 підсумків під магазини, 20 тепловізорів та ін.

Всю цю захисну амуніцію вилучили в ділків, які ввозили її в нашу державу у вигляді гумдопомоги.

"Зазначені товари були придбані за волонтерські кошти. Їх завозили на територію України під виглядом гуманітарної допомоги за підробленими документами від імені офіційних благодійних організацій для подальшої реалізації на внутрішньому ринку за завищеними цінами", - розповіли в бюро.

Знайшли амуніцію під час обшуків приміщень у Києві. Її орієнтовна вартість становить понад 5 млн. грн.

Двом зловмисникам повідомили про підозру за ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) ККУ. Співорганізатору обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, днями контррозвідники СБУ спільно з НАБУ провели низку обшуків у Запоріжжі, зокрема в міській раді, обласній військовій адміністрації та складських приміщеннях за адресами проживання причетних до злочину осіб. Найвищих посадових осіб Запорізької області підозрюють в продажі гуманітарної допомоги. 

Нещодавно на Чернігівщині поліція викрила місцеву мешканку, яка намагалася заробити майже 500 тис. гривень на гуманітарній допомозі.

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