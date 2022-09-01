НАБУ підозрює трьох посадовців порту "Южний" у заволодінні майже 1,5 млн гривень

В.о. директора, його заступник та головний бухгалтер забезпечили зайве нарахування собі заробітної плати під час карантину.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом посадовцям ДП «МТП «Южний» у заволодінні майже 1,5 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Дії посадовців кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Серед підозрюваних: виконувач обов’язків директора, головний бухгалтер, а також заступник директора (посади вказані на момент вчинення злочину).

"За даними слідства, з квітня по серпень 2020 року, попри обмеження, встановлені урядом щодо виплати заробітної плати посадовцям (не більше 47,2 тис. грн) на період дії карантину через COVID-19, в.о. директора забезпечив зайве нарахування собі заробітної плати. Його дії, вчинені за попередньою змовою з головним бухгалтером та заступником директора порту, призвели до майже 1,5 млн грн збитків державі", - пояснили в НАБУ.

Нагадаємо, 31 травня минулого року Кабінет міністрів призначив на посаду директора ДП «Морський торговий порт “Южний”» Олександра Олійника. А 28 травня міністр інфраструктури звільнив виконувача обов'язків директора порту "Южний" Сергія Ковшара.

Зазначимо, що у квітні 2019 року кабмін вирішив перейменувати порт "Южний" у місті Южному в "Південний".