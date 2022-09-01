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Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС (оновлено)

РосЗМІ публікують відео з КПП "Василівка".

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

Раніше також повідомлялося, що авто місії проїхали "сіру зону" в напрямку до Енергодару.  Під час проїзду місії було чути постріли зі стрілецької зброї з боку окупантів. Раніше протягом декількох годин місія перебувала на блокпосту, очікуючи дозволу служби безпеки.

Тим часом російські державні ЗМІ публікують відео з КПП "Василівка", де видно зупинені автомобілі місії. Їх перевіряют військові.

Нагадаємо, 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила до ЗАЕС. Вона має працювати на станції до 3 вересня.

1 вересня стало відомо, що росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Повідомлялося, що попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара.

У МЗС України заявили про те, що російські війська посилено обстрілюють маршрут, яким експерти МАГАТЕ мають доїхати із Запоріжжя до Запорізької АЕС.

“Порушуючи взяті на себе зобов'язання, російська армія посилено обстрілює коридор, яким із Запоріжжя до АЕС має проїхати місія МАГАТЕ. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та дозволити безпечний проїзд МАГАТЕ”, – наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

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