ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Війна переноситься… на 2023 рік?
Війна переноситься… на 2023 рік?
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові РФ обстріляли з “алігаторів” житлові квартали окупованого Енергодара, – ГУР Міноборони

Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС.

Військові РФ обстріляли з “алігаторів” житлові квартали окупованого Енергодара, – ГУР Міноборони
Фото: Дмитро Орлов у Telegram

Сьогодні зранку окупований Енергодар, місто-супутник Запорізької атомної електростанції, піддався обстрілам з боку російських військ. Над містом “працювала” група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах.

Про це повідомило у Telegram ГУР Міноборони.

Зазначається, що було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

“Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування місії, направленого на створення потрібної Кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів”, – йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони України закликало світову спільноту надати адекватну оцінку діям росіян, забезпечити ефективну та безпечну роботу місії МАГАТЕ та сприяти повній демілітаризації міста Енергодар.

 

Нагадаємо, унаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі попри повідомлення про інтенсивні обстріли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також