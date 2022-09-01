Військові РФ обстріляли з “алігаторів” житлові квартали окупованого Енергодара, – ГУР Міноборони

Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС.

Сьогодні зранку окупований Енергодар, місто-супутник Запорізької атомної електростанції, піддався обстрілам з боку російських військ. Над містом “працювала” група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах.

Про це повідомило у Telegram ГУР Міноборони.

Зазначається, що було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

“Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування місії, направленого на створення потрібної Кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів”, – йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони України закликало світову спільноту надати адекватну оцінку діям росіян, забезпечити ефективну та безпечну роботу місії МАГАТЕ та сприяти повній демілітаризації міста Енергодар.

Нагадаємо, унаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі попри повідомлення про інтенсивні обстріли.