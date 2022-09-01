Учора ЗСУ ліквідували 450 військових РФ, 23 танки і один гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Минулої доби російська армія втратила близько 450 військових, 23 танки, 24 артилерійські системи й один гелікоптер. З 24 лютого по 1 вересня ЗСУ ліквідували близько 48 350 окупантів.

Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.09 орієнтовно склали:

особового складу – понад 48 350 (+450) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 997 (+23) од;

бойових броньованих машин ‒ 4 345 (+33) од;

артилерійських систем – 1 115 (+24) од;

РСЗВ – 287 (+2) од;

засобів ППО – 153 (+1) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 205 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 851 (+2);

крилатих ракет – 196 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 239 (+3) од;

спеціальної техніки – 104 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ відбили наступ ворога на Новопавлівському напрямку. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.