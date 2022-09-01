Цей навчальний рік починається у неспокої, але важливо, що навчання триває, – президент привітав дітей України з Днем знань

У 190-й день війни з Росією президент України Володимир Зеленський привітав українських школярів і студентів з 1 вересня.

Про це повідомили в ОП.

“Діти України, які сьогодні вперше йдуть до школи. Школярі, які повертаються до навчання. Студенти, які здобувають професію. Дорогі друзі! Сьогодні 1 вересня – ваш день, важливий для всіх нас день, День знань. Цьогорічне 1 вересня дуже відрізняється від тридцяти попередніх. Але все ж об’єднує в собі десятки попередніх. Попередніх років, попередніх століть. Битв, які були, і битв, які тривають. Перемог, які вислизали з рук нашого народу, і перемог, які українці здобували, і тієї перемоги, яка обов’язково буде”, – сказав президент.

За його словами, 1 вересня цього року починається для всіх по-різному: хтось далеко від дому – в інших країнах. Хтось дистанційно – в онлайн-форматі. Хтось у рідній школі чи у своєму університеті, але все ж не у спокої. Однак важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання триває.

“Сьогодні ви йдете до школи, повертаєтесь до навчання, продовжуєте здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до можливості побачити, почути, пізнати Україну. Знання про неї, слова про неї, мрії про неї – які всі були про вас. Про ваше життя. Вільне, чисте, сміливе й розумне. Я не можу не привітати сьогодні наш народ із тим, що в України є такі діти. Є такі ви. Слава Україні!”, – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 86% закладів освіти Київщини будуть працювати очно або у змішаному форматі. Змішаний формат поєднуватиме офлайн та дистанційне навчання.