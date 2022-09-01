РФ маніпулює інформацією про можливий обстріл шкіл на окупованій території , – ЦПД

Міноборони Росії опублікувало адреси всіх шкіл на території окупованих територій.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО попереджають, що Росія маніпулює інформацією про можливий обстріл шкіл на окупованій території.

У Міністерстві освіти Російської Федерації опублікували адреси розташування всіх шкіл тимчасово окупованих територій України.

Окупанти заявили, що “вимагають від усієї міжнародної спільноти вжиття ефективних заходів для недопущення обстрілів шкіл київським режимом і виключення цих об’єктів із зони ураження вогневими засобами”.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини рашисти викрадають вчителів і погрожують батькам школярів.