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РФ маніпулює інформацією про можливий обстріл шкіл на окупованій території , – ЦПД

Міноборони Росії опублікувало адреси всіх шкіл на території окупованих територій.

РФ маніпулює інформацією про можливий обстріл шкіл на окупованій території , – ЦПД

У Центрі протидії дезінформації при РНБО попереджають, що Росія маніпулює інформацією про можливий обстріл шкіл на окупованій території.

У Міністерстві освіти Російської Федерації опублікували адреси розташування всіх шкіл тимчасово окупованих територій України.

Окупанти заявили, що “вимагають від усієї міжнародної спільноти вжиття ефективних заходів для недопущення обстрілів шкіл київським режимом і виключення цих об’єктів із зони ураження вогневими засобами”.

Нагадаємо, російські загарбники замінували школу №5 м. Токмак, що в Запорізькій області і готуються її підірвати.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини рашисти викрадають вчителів і погрожують батькам школярів.

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