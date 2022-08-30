На Херсонщині окупанти викрадають вчителів і погрожують батькам школярів

Майбутній навчальний рік буде дуже складним для Херсонщини.

Кожен десятий навчальний заклад Херсонщини зруйнований або пошкоджений окупантами

У Херсонській області російські військові зруйнували або пошкодили кожен десятий навчальний заклад.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“На Херсонщині окупанти зруйнували та пошкодили кожен десятий освітній заклад, викрадають учителів та погрожують батькам, які відмовляються віддавати своїх дітей до захоплених шкіл”, – йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що цей навчальний рік буде найскладнішим для Херсонщини, однак він розпочнеться і пройде за українськими освітніми програмами.

“Для усіх нас головне – зберегти у наших учнів почуття гордості й приналежності до незламного українського народу, який героїчно боронить власну державу”, – зауважив він.

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти обіцяють батькам, які погодилися віддати своїх дітей до захоплених шкіл, виплатити 10 тисяч рублів. Є випадки, коли батькам погрожують штрафами, конфіскацією майна та позбавленням батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей на навчання за російськими програмами.