Українці створили деревʼяні копії американських РСЗВ, аби обманути росіян і змусити їх стріляти по них, – Washington Post

За кілька тижнів щонайменше 10 "Калібрів" вдарили по деревʼяних HIMARS.

Україна створила хибні цілі, схожі на передові американські ракетні системи, аби ввести в оману росіян. Російська армія витрачала дорогі крилаті ракети великої дальності на враження цих псевдоцілей, пише Washington Post із посиланням на американських та українських посадовців та докази у вигляді фотографій.

Хибні РСЗВ зроблені з дерева, але через обʼєктив російських безпілотників їх неможливо відрізнити від справжньої артилерійської батареї.

"Коли БпЛА бачать цю батарею, вона схожа на VIP-мішень", – повідомив на умовах анонімності український посадовець.

Інший посадовець заявив, що за декілька тижнів хибні РСЗВ взяли на себе не менше 10 крилатих ракет типу "Калібр".

Використання фейкових ракетних систем як приманки, про яке раніше не повідомлялося, є однією з багатьох асиметричних тактик, до яких вдалися ЗСУ. Знищення деревʼяних копій може частково пояснити вихваляння росіян стосовно враження західної артилерії, зокрема HIMARS.

"Вони стверджують, що вразили більше HIMARS, ніж ми відправили", – заявив один із дипломатів США.

Тактика маскування використовувался і в інших війнах. Росіяни закупали надувну імітацію Міг-31. Югославські сили Слободана Мілошевича використовували макети танків та хибні мішені проти сил НАТО під час війни в Косово.

Нагадаємо, за даними Міноборони України, понад 20 HIMARS & M270 & MARS залишаються на озброєнні української армії. Жодна установка не знищена ворогом.