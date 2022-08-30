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Російські окупаційні війська атакували три райони на Дніпропетровщині, - голова ОДА

Є поранена.

Російські окупаційні війська атакували три райони на Дніпропетровщині, - голова ОДА
Фото: ТГ Валентина Резніченка

Російські окупаційні війська атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Ніч знову була напруженою - з тривогами та обстрілами", - йдеться у його повідомленні.

По Нікопольському району ударили з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну лінію включили, іншу лагодять. Наразі без світла до 500 родин.

Фото: ТГ Валентина Резніченка

У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка, вона лікується вдома. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.

Фото: ТГ Валентина Резніченка

По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Нагадаємо, вчора росіяни декілька разів обстріляли Дніпропетровщину із "Градів". Є загиблий і поранені.

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