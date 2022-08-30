Російські окупаційні війська атакували три райони на Дніпропетровщині, - голова ОДА

Російські окупаційні війська атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровщини.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
"Ніч знову була напруженою - з тривогами та обстрілами", - йдеться у його повідомленні.
По Нікопольському району ударили з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну лінію включили, іншу лагодять. Наразі без світла до 500 родин.
У Червоногригорівській громаді росіяни поцілили по житловому масиву. У селі Кам’янське поранена 50-річна жінка, вона лікується вдома. Один будинок знищений, до десяти будинків пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.
По Криворізькому та Дніпровському районах ворог завдав ракетних ударів. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
Нагадаємо, вчора росіяни декілька разів обстріляли Дніпропетровщину із "Градів". Є загиблий і поранені.