Росіяни обстріляли центральну частину Харкова, є загиблі та поранені

Російські окупаційні війська знову обстріляли центральну частину Харкова. Станом на 10:49 відомо про пʼятьох загиблих та семи поранених.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram-каналі.

"Артилерійський обстріл центральної частини міста. Попередньо – вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло і до ще одного місця відпочинку – вибиті вікна у навколишніх будинках", – написав він.

Голова ОДА Олег Синєгубов своєю чергою наголосив, що є імовірність нових прильотів і закликав жителів залишатися в укриттях.

Нагадаємо, учора Російська армія РФ з 6 ранку розпочала обстріл касетними боєприпасами Київського району Харкова. Вогонь вівся по приватному сектору. Також росіяни били по вже зруйнованій будівлі ОВА.