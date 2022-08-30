Головне за ніч. Вівторок, 30 серпня

Наступ ЗСУ на Херсонщині, обстріли Запоріжжя і Чернігівщини, заворушення в Багдаді.

Упродовж доби вся країна, затамувавши подих, спостерігає за тим, що відбувається на півдні…

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни намагаються утримати захоплені території і завдають ударів по цивільних об’єктах. Також зберігається загроза авіаударів з Білорусі.

На Авдіївському напрямку продовжуються артилерійські обстріли у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке. Противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.

На Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що Росія вже втратила в Україні 47 550 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 окупантів.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 30 серпня ворог вдарив по околицях одного з районів Запоріжжя. Інформація потребує додаткового уточнення.

“Прошу всіх зберігати спокій та не нехтувати сповіщеннями про небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких!” – закликав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Важкі бої йдуть практично на всій території Херсонської області, ЗСУ почали наступ за різними напрямками.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Уночі росіяни обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігівської області, за попередніми даними – з артилерії. Обійшлося без жертв та руйнувань. Ворог бив і по Сумській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях і по Запоріжжю.

У Харківській області вперше за тривалий час ніч минула відносно спокійно. Відносно спокійно ніч минула також на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Харківщині, Одещині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

CNN, посилаючись на представників адміністрації президента США Джо Байдена, пише, що Росія отримала частину бойових іранських безпілотників, які вона, ймовірно, використає у війні з Україною.

Росіяни забрали безпілотники з іранського аеродрому на початку цього місяця та перевезли їх до Росії вантажними літаками в середині серпня, стверджує CNN.

США вважають, що Росія офіційно придбала безпілотники серії Mohajer-6, Shahed-129 і Shahed-191, які можуть завдавати ударів високоточними боєприпасами та використовуватися для спостереження.

Чому росіяни не дуже задоволені придбанням — у нашій новині.

У Багдаді неспокійно. 29 серпня щонайменше 17 людей загинули і ще близько 270 були поранені внаслідок масових заворушень, що почалися після оголошення одним із духовних лідерів шиїтів Муктадою ас-Садром про вихід із політики. Його прихильники штурмували урядовий палац та почали конфронтацію з угрупованнями опонентів, пишуть Reuters і Euronews.

Уночі в іракській столиці лунали кулеметні черги та вибухи, а трасуючі спалахи вогню піднімалися в небо над Зеленою зоною, де розташовані штаб-квартира уряду та іноземні посольства. Це найсильніші бої в Багдаді за останні роки.

Військові Іраку оголосили безстрокову комендантську годину і закликали протестувальників покинути Зелену зону, в Багдад ввели регулярну армію.

Більше інформації — в новині.

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