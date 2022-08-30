Головне за ніч. Вівторок, 30 серпня

Упродовж доби вся країна, затамувавши подих, спостерігає за тим, що відбувається на півдні…
Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни намагаються утримати захоплені території і завдають ударів по цивільних об’єктах. Також зберігається загроза авіаударів з Білорусі.
На Авдіївському напрямку продовжуються артилерійські обстріли у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке. Противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.
На Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.
Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 серпня – у нашій новині.
Генштаб також інформує, що Росія вже втратила в Україні 47 550 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 окупантів.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Про інші втрати противника – в новині.
Уночі 30 серпня ворог вдарив по околицях одного з районів Запоріжжя. Інформація потребує додаткового уточнення.
“Прошу всіх зберігати спокій та не нехтувати сповіщеннями про небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких!” – закликав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Важкі бої йдуть практично на всій території Херсонської області, ЗСУ почали наступ за різними напрямками.
Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.
Уночі росіяни обстріляли Новгород-Сіверський район Чернігівської області, за попередніми даними – з артилерії. Обійшлося без жертв та руйнувань. Ворог бив і по Сумській, Чернігівській, Луганській, Донецькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях і по Запоріжжю.
У Харківській області вперше за тривалий час ніч минула відносно спокійно. Відносно спокійно ніч минула також на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Харківщині, Одещині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині.
Детальніше – в нашій новині.
CNN, посилаючись на представників адміністрації президента США Джо Байдена, пише, що Росія отримала частину бойових іранських безпілотників, які вона, ймовірно, використає у війні з Україною.
Росіяни забрали безпілотники з іранського аеродрому на початку цього місяця та перевезли їх до Росії вантажними літаками в середині серпня, стверджує CNN.
США вважають, що Росія офіційно придбала безпілотники серії Mohajer-6, Shahed-129 і Shahed-191, які можуть завдавати ударів високоточними боєприпасами та використовуватися для спостереження.
Чому росіяни не дуже задоволені придбанням — у нашій новині.
У Багдаді неспокійно. 29 серпня щонайменше 17 людей загинули і ще близько 270 були поранені внаслідок масових заворушень, що почалися після оголошення одним із духовних лідерів шиїтів Муктадою ас-Садром про вихід із політики. Його прихильники штурмували урядовий палац та почали конфронтацію з угрупованнями опонентів, пишуть Reuters і Euronews.
Уночі в іракській столиці лунали кулеметні черги та вибухи, а трасуючі спалахи вогню піднімалися в небо над Зеленою зоною, де розташовані штаб-квартира уряду та іноземні посольства. Це найсильніші бої в Багдаді за останні роки.
Військові Іраку оголосили безстрокову комендантську годину і закликали протестувальників покинути Зелену зону, в Багдад ввели регулярну армію.
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