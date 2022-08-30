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Делегація Збройних сил Чехії відвідала Україну

Військове керівництво обговорило ймовірний характер дій російських військ надалі.

Делегація Збройних сил Чехії відвідала Україну
Фото: Генштаб

Делегація Збройних сил Чехії на чолі з начальником Генерального штабу ЗС Чехії Карелом Ржегки відвідала Україну з офіційним візитом.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Під час візиту делегація Збройних сил Чеської Республіки була ознайомлена з безпековою ситуацією в Україні, складом, чисельністю угруповань ЗС РФ як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території Росії вздовж державного кордону України та території суміжних держав, характером дій і напрямками зосередження противника, його втратами в особовому складі та техніці, виявленими фактами порушення противником правил ведення війни та злочинів проти людяності", - йдеться в повідомленні.

Фото: Генштаб

Крім того, військове керівництво Чехії та України обговорило ймовірний характер дій російських військ надалі, безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні й тенденції розвитку військово-стратегічної обстановки у Східній Європі та Чорноморсько-Азовському регіоні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що приїзд чеської делегації є свідченням системної підтримки і солідарності у війні проти РФ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше в МЗС Чехії заявили, що країна готова взяти на себе координацію процесу відбудови Дніпропетровської області

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