ЗСУ за минулу добу знищили ще 450 окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Росія вже втратила в Україні 47 550 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 47550 (+450) осіб ліквідовано;

танків - 1954 (+7);

бойових броньованих машин - 4294 (+25);

артилерійських систем - 1079 (+19);

РСЗВ - 282 (+3);

засоби ППО - 151 (+2);

літаків - 234 (+0);

гелікоптерів - 204 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3);

крилаті ракети - 196 (+0);

кораблі /катери - 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29);

спеціальна техніка - 103 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня за допомогою артилерії уразили 13 пунктів управління російських окупантів у Херсонському, Бериславському і Каховському районах.