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ЗСУ за минулу добу знищили ще 450 окупантів

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

ЗСУ за минулу добу знищили ще 450 окупантів
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Росія вже втратила в Україні 47 550 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 47550 (+450) осіб ліквідовано;
  • танків - 1954 (+7);
  • бойових броньованих машин - 4294 (+25);
  • артилерійських систем - 1079 (+19);
  • РСЗВ - 282 (+3);
  • засоби ППО - 151 (+2);
  • літаків - 234 (+0);
  • гелікоптерів - 204 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3);
  • крилаті ракети - 196 (+0);
  • кораблі /катери - 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29);
  • спеціальна техніка - 103 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня за допомогою артилерії уразили 13 пунктів управління російських окупантів у Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

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