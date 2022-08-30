ЗСУ за минулу добу знищили ще 450 окупантів

Росія вже втратила в Україні 47 550 військових. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 47550 (+450) осіб ліквідовано;
- танків - 1954 (+7);
- бойових броньованих машин - 4294 (+25);
- артилерійських систем - 1079 (+19);
- РСЗВ - 282 (+3);
- засоби ППО - 151 (+2);
- літаків - 234 (+0);
- гелікоптерів - 204 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3);
- крилаті ракети - 196 (+0);
- кораблі /катери - 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29);
- спеціальна техніка - 103 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, українські військові 29 серпня за допомогою артилерії уразили 13 пунктів управління російських окупантів у Херсонському, Бериславському і Каховському районах.